王可元本人頗有型，跟演出的角色形象差很多。（盧禕祺攝／服裝BLACKBARRETT提供）

新生代演員王可元因《我們與惡的距離》殺人魔一角打開知名度，又以林孝謙執導的《情色小說》入圍本屆台北電影獎最佳新演員，化身有SM傾向的小兒麻痺天才寫手，脫下角色，他的真實人生也很曲折，在大二那年從學生土豪一夕被打落凡間，差點連大學都念不完。

王可元父母從商，自小家境富裕，高中就背5、6萬的名牌包出門，「我記得小時候住在仁愛圓環，從小由菲傭、保母帶大，對舊家的印象是爸爸養了一整缸的紅龍。」但大二那年，他接到家裡的電話，叫他直接回家連書都不用念了，原來當年金融海嘯重擊王家，瞬間債台高築，他嘆：「賠多少不知道怎麼說，大概就台北市幾棟房子的市價，我覺得媽媽一輩子都擺脫不了這個陰影，股票、債券瞬間變廢紙。」

他當下無法接受這事實，但為了畢業只得開始在學校的祕書室、會計室打工，「我體悟到一定要慘不忍睹，才能過好人生。」30歲的王可元自力更生，前2年靠演戲跟打工度日，「我很容易被取代，打工班表可以調，試鏡也可以被換掉。」報稅時連年達低收入戶標準，不過他直言若依舊是當年的富家子，也不會走上演藝路，「那是我人生遇過最大的波瀾，但我已跨過這道坎，好像也沒什麼更難的事了。」

王可元在入圍最佳新演員的作品《情色小說》裡，有場被黃采儀痛打的戲，拍得相當辛苦，他形容那場戲是靠動物的本能跟直覺詮釋，「好像多停留1秒，她就會殺了我。」王還被掐脖子，「要演出瀕死感所以真掐，我有閉氣，有設計安全手勢但沒有出現過，因為我覺得還可以，接近死亡才有想要活過去的感覺。」

不過不論是被打的戲或親密床戲，對王可元來說都不是最困難的，反而是操作電動輪椅難倒他，「我覺得最難的是操作輪椅，一直撞到書櫃，多推搖桿一點就會帶我去其他地方。」

(中時 )