今有媒體報導，高雄市長韓國瑜擔任北農總經理時，年薪實領超過400萬，對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，有可能啊，台北市政府4年下來管理才日趨嚴格，更何況外圍一定更鬆，「肥貓一定都有」。

另外，媒體也詢問，與前立法院長王金平會面，是否因柯自己有空軍，王有陸軍，所以要爭取王金平支持？但柯文哲大打太極，僅反問「所以還缺海軍是不是？」

(中時 )