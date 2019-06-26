根據美國媒體報導，甫獲年度新人王的獨行俠好手東契奇，今天就在個人推特上不滿表示家人遭到航空公司的無理對待。
東契奇說，「我幫家人在漢莎航空訂了商務艙機票，沒想到漢莎航空不給我們機票，直接把我們降到經濟艙，而且只退了20%商務艙的錢給我們，實在是太過份了。」
東契奇昨獲選年度最佳新人，原本是打算帶著家人出遊，然而遭到航空公司的無理對待，也難怪脾氣溫和的東契奇會如此不爽的在網路上砲轟。
(中時電子報)
根據美國媒體報導，甫獲年度新人王的獨行俠好手東契奇，今天就在個人推特上不滿表示家人遭到航空公司的無理對待。
東契奇說，「我幫家人在漢莎航空訂了商務艙機票，沒想到漢莎航空不給我們機票，直接把我們降到經濟艙，而且只退了20%商務艙的錢給我們，實在是太過份了。」
東契奇昨獲選年度最佳新人，原本是打算帶著家人出遊，然而遭到航空公司的無理對待，也難怪脾氣溫和的東契奇會如此不爽的在網路上砲轟。
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