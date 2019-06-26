侯昌明和老婆曾雅蘭日前因遭不肖廠商盜用照片詐騙，到警察局報案，但至今還未破案，詐騙集團卻繼續消費，受害者不斷增加，讓他相當無奈，更透露老婆氣到睡不著，他只能呼籲民眾不要相信來路不明的代言。

侯昌明和曾雅蘭照片遭不肖業者冒用，還拿來詐騙，讓不少受害者紛紛向他們索討損失，侯昌明25日錄《天才衝衝衝》時透露，先前已報了2次網路警察，之後又去刑事警察局1次，5月底才到住家附近派出所，已第4次報案，但幾天過去，警察局並未有回覆，詐騙集團還是繼續消費。

更誇張的是報了警，詐騙集團還把他們報案照片拿去重製成販售圖，接下來要促銷回饋粉絲，繼續騙取網友，受害者仍持續增加，讓侯昌明無奈表示「告了也沒用，甚至更猖狂」，目前整個案件零進度。他也透露曾雅蘭氣到睡不著，但他認為該做的都做了，安慰她不要生氣。

而因為受騙的大多不是粉絲，而是想撿便宜的民眾，所以侯昌明也呼籲大家看清楚，不要相信來路不明的代言。

(中時電子報)