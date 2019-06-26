今年來台國際旅客人數屢破新高，自4月起連續兩個月突破百萬大關，5月入境旅客人數達103萬人次，較去年同期成長23％，是歷年來首度5月旅客超過百萬人。不過學者指出，近日鬧得沸沸揚揚的罷工事件，預計影響20萬名旅客，若其中有3成外籍旅客，等於將影響6萬人次來台，後續也恐降低國際旅客訪台意願。

根據交通部觀光局統計資料顯示，今年5月來台國際旅客共103萬9758人次，較去年同期增加19萬7517人、成長23.45％，其中增加人數最多市場依序為大陸、港澳、日本，分別成長65.03％、13.6％、10.75％。

而新南向國家表現也很亮眼，泰國、印尼、馬來西亞旅客成長率分別達45.1％、33.58％、25.88％。不過由於越南的觀宏政策調整，過渡期仍未結束，是唯一負成長27.74％。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，旅客增加原因包括近期大陸官方減少遊客來台限制，內政部也降低陸客存款門檻，香港與日本市場成長則是因為各有三天與十天的連假。

黃正聰說，今年1月到5月已有504萬4562名國際旅客，較去年成長13.06％，若下半年可維持，預計今年來台旅客將上看1250萬人次，以每人次消費4萬元計算，預計可增560億元外匯。

對於6月市場預估，黃正聰指出，香港居民目前關切反送中條例修法，爆發多次大規模遊行，可能影響港民出遊與訪台人數，另外交部已宣布對泰國、汶萊、菲律賓等國續辦免簽，上述市場可望持續成長。

而長榮空服員在20日宣佈罷工，目前已影響上百架航班、破10萬的旅客，黃正聰指出，預計影響人數將突破20萬，根據以往經驗粗估，若其中有三成是外籍旅客，將影響6萬來台人次，他警告，空服員罷工對國際旅客的影響不亞於對國人影響，後續恐怕也會降低外國旅客訪台意願。

(中時 )