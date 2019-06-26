藝人「蛇姬」林采緹丈夫、本名胡睿楷的胡睿兒在去年孕妻臨盆前到夜店把妹時，被控撿屍性侵遭檢方起訴，他坦承犯罪並賠償被害人40萬元求緩刑，高院維持一審判決，考量被害人不希望法官讓胡男緩刑，將胡男判囚2年。全案可上訴。

胡睿兒在去年6月17日凌晨，丟下孕妻到信義區夜店狂歡，事後與酒醉女子離開夜店，胡被控在經過地下1樓中控收發室後方的樓梯間平台時，女方因不勝酒力癱軟在胡的身上，胡竟將女方放倒在地，掀裙欲性侵。

檢警採集相關檢體送驗，發現女子身體有符合胡睿兒DNA的體液，但非精液，下體的檢體則因細胞量不足無法鑑出有胡的DNA，不過，檢察官因監視器畫面顯示女方已不省人事，胡卻意圖不軌，去年8月依乘機性交罪起訴他。

胡睿兒在2016年另涉及呼麻案，原本獲緩起訴處分2年，但他在去年因涉及本件性侵案，檢方撤銷緩起訴依毒品罪起訴胡睿兒，聲請簡易判決，台北地院將他判刑2月、可易科罰金6萬元。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )