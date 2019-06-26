港府修訂《逃犯條例》的爭議未平息， 香港示威人士26日發起馬拉松式請願行動，到參與20國集團（G20）峰會的19國駐港總領事館遞交請願信，促請各國在峰會上向大陸國家主席習近平施壓。遊行隊伍將一同遊行往美國駐港澳總領事館、歐盟駐港澳辦事處、英國駐港總領事館，然後分成三隊前往其他領事館。

據港媒報導，示威人士今早8時多，在中環遮打花園集合，有逾1000人聚集，各人身穿黑衣及戴上口罩，其中青年新政梁頌恆亦有到場。有示威者自發帶了9箱逾600件白色T-Shirt派發予現場人士，衣服上寫有「LIBERATE HONG KONG （解放香港）」字眼，有人在現場派發自己影印的傳單。

另外，有示威者自發印製5000張約10種不同語言的標語，大概意思是「我們需要幫助」，惟沒有中文版本。負責派傳單的市民稱，希望趁G20峰會前夕令國際關注港府漠視民意。

遊行隊伍9時半準備出發，隊伍將會在抵達英國駐港總領事館後分成3條路線前往各國領事館，全部路線已得到警方所發出的不反對通知書，屆時會有代表向領事館遞交請願信，有代表呼籲遊行人士在請願過程中保持靜默，向國際表現港人質素。

接近早上10時，遊行隊頭已抵達美國駐香港及澳門總領事館正門外，有請願人士高舉「we need help」的請願傳單，亦有人高叫「free Hong Kong, help Hong Kong」的口號，等待領事館代表接收請願信。此外，大批警員在附近戒備。

(中時 )