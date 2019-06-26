PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統初選國政願景發表會登場

昨晚（25）國民黨舉辦黨內初選第一場《國政願景發表會》，高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中五人，分別就憲政、外交、兩岸、國防發表見解。網友讚韓論述層次與記憶點都大勝他人，尤其那句「民進黨用恨，讓人民的思考裹小腳」，更是完全命中民進黨最卑劣的選舉操作模式，認為這場結束韓民調必將暴增。

網友在PTT論壇發文《這場結束……韓國瑜民調一定暴增……》寫道：「五個人一比較，整個論述的層次，韓國瑜完全制覇大勝，記憶點超清楚。『民進黨用恨，讓人民的思考裹小腳。』這句完全打中，完完全全，命中民進黨最卑劣的選舉操作模式。」

不僅如此，該網友更大讚：「這場結束……韓國瑜民調一定暴增……初選結束了，2020也call game了，韓國瑜今天表現，太讚！」

對此，網友則紛紛回應：「這倒是確定的」、「推」、「韓會不會增不知道，但確定不會掉，郭就GG了」、「韓國瑜的論述，太有記憶點了，我看完整場，只能用『佩服』兩個字形容韓國瑜今天的表現」、「韓會不會升我不知道 但郭絕對不會升」、「郭表現超爛」、「這場價值就是郭看稿的印象很深」、「鄉民要崩潰了」。

也有網友留言：「我很懷疑郭真的有治理鴻海過嗎」、「如果高雄罷免掉韓，那是他們自己選的，肯做事的政治人物不多，這種好市長如果換到我們雙北就好了」。

(中時電子報)