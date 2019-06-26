宅神朱學恒臉書。（圖片翻拍自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

身為扶龍王的民進黨台北市議員王世堅又再度語出驚人表示，如果高雄市長韓國瑜出馬角逐2020，將有可能辭高雄市長，他願意賭1000分雞排。對此，宅神朱學恒表示，「哇靠又是一千份，堅哥現在到底有多少份雞排在外面飄移啊」！

王世堅在政論節目《新聞面對面》上表示，如果韓國瑜確定被藍營提名，以他對韓國瑜的了解，韓會抱著破釜沉舟的決心。他認為韓國瑜會辭高雄市長..，當王世堅說出這句話時，一旁主持人馬上笑回，要王不要賭雞排，也不要跳海，王世堅馬上表示，不會，不會賭跳海，但賭雞排還賠得起。同台來賓哄堂大笑。

朱學恒今也在臉書打趣，「哇靠又是一千份，堅哥現在到底有多少份雞排在外面飄移啊」！底下網友也紛紛回應，「恰吉只是希望韓總召回韓冰助選，一解相思之苦」、「真希望堅哥來做台中議員，台中都沒吃到宅神的雞排」、「堅哥是我最佩服的台灣人之一，至少堅哥說什麼都是理直氣壯」、「扶龍命格」！

(中時電子報)