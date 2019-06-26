SWANZ保溫杯的外觀也運用了3D列印技術，把花紋、圖騰、線條等融入杯身，讓每一件陶瓷保溫杯擺在架上就像是個藝術品。（SWANZ提供）

隨著無塑、養生概念逐漸深植人心，保溫杯成為台灣民眾的隨身新寵。兼具保溫效果、不挑飲品的陶瓷保溫杯，更是在台灣打開市場。新加坡品牌SWANZ不僅在雙層真空陶瓷保溫杯研發領域深耕10年、更擁有多項陶瓷保溫杯的國際專利，今年也瞄準台灣市場，期望在1年達成市占5成的目標。

新加坡商酷博股份有限公司台灣分公司總經理李俊輝表示， SWANZ這品牌的陶瓷保溫杯與其他陶瓷塗層的不鏽鋼保溫杯不同，外層沿用304不鏽鋼的堅固耐用，而內層的高溫素燒陶瓷內膽不但可以安全盛裝各種飲料與食品，還更容易清洗、維護。

李俊輝透露，在2009年開始創立這家公司、積極研發各種陶瓷保溫杯，最大的動力就是來自於母親。李俊輝說，母親喜歡喝蜂蜜、檸檬水等飲品養身，但不鏽鋼內膽的保溫杯其實不適合盛裝這類飲品，為了讓母親可以隨時隨地喝到溫暖的飲品，便致力於研發陶瓷保溫杯，嘗試過數十種陶瓷原料比例，終於找到最白、不易髒、不卡污漬氣味的最佳比例，完成成品。

台灣民眾對陶瓷保溫杯其實並不陌生，李俊輝表示，其實他們的保溫杯在2014年取得日本專利認證之後，2015年2月曾透過台灣的代理商在台銷售，與台灣代理商合作不順遂、在2018年下半年結束代理關係後，決定在同年11月自行來台成立公司、收回代理權。李俊輝說，來台灣才發現，保溫杯已經被台灣代理商登記了新型專利，所以無法再次登記專利，而且該代理商還發函給電商平台，要求SWANZ不得在台銷售，經過律師、專利師的努力，終於在今年5月成功撤銷對方的專利，重新正名。

創立品牌SWANZ，李俊輝說，希望保溫杯擁有高雅的外觀跟質感，除了在結構上花了很多心力研發，外觀也運用了3D列印技術，把花紋、圖騰、線條等融入杯身，2017年也曾與新加坡動物園合作，推出動物圖案的保溫杯，與設計師合作，讓每一件陶瓷保溫杯擺在架上就像是個藝術品，而且瓶身的手感、提把以及線條都有小巧思，不同款式的保溫杯、都有令人驚艷的地方 ，在新加坡、台灣、香港、美國、日本、馬來西亞等國都深受消費者喜愛。

在定價策略上，李俊輝認為是「高貴不貴」的親民路線，依照容量跟功能，定價大約落在千元上下。至於未來在台灣的展店計畫，李俊輝強調，6月已經與統一時代百貨合作進櫃、也開始積極SOGO討論設櫃計畫 ，也正在與家居零售業者洽談駐點，同時與電商平台接洽，期望來台1年可以賣出10萬個陶瓷保溫杯、衝上市占5成的目標。

(中時 )