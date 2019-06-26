知名新加坡陶瓷保溫杯品牌SWANZ在台隆重展開佈局，但在收回代理之後、去年曾意外發現被代理商「鳩佔鵲巢」搶先登記了新型專利。對於國外品牌在台透過代理方式銷售產品、卻被代理商搶先登記專利，是很常發生的，律師提醒，新型專利屬於形式審查，未來如果遭撤銷，恐賠償原廠遭禁賣期間的損失，切勿投機。

知名律師廖芳萱表示，從新型專利是屬於形式審查，智慧財產局不會進行實體審查，當取得專利後，如果擁有專利權的公司要求他人停止販賣專利商品等，就必須要有專利技術鑑定報告，才能發出警告函。

以SWANZ的案例來看，廖芳萱分析，代理商應是趁原廠在外國、在台灣沒有註冊，所以搶先一步註冊，但在SWANZ的原廠新加坡商酷博股份有限公司來台之後，就發現專利已經被註冊走，基於酷博在日本已經通過專利，基於國際優先原則，再加上酷博提出的證據證明代理商申請的專利沒有新穎性、進步性，因此專利遭撤銷。

廖芳萱強調，原本的代理商曾寄發警告函給酷博，要求他們禁賣SWANZ陶瓷保溫杯，但由於警告函中沒有附上技術鑑定報告，所以在禁賣的這段期間，酷博可以向代理商要求損害賠償，而且代理商這行為，恐有違反公平交易法之虞。

據公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則，如果事業沒有遵行先行程序、逕發警告函，足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，將構成違反公平交易法第25條規定。

廖芳萱也提醒，國外廠商在與國內代理商簽約時，必須要在合約中寫明專利權的使用範圍，如果代理商有冒用時，可以要求停權以及賠償，而且這賠償費用除了損失的銷售額外，實務舉證費用、律師費等也可納入，在契約擬定好專利權的使用範圍，這樣子冒用註冊走的專利也會撤銷。

(中時 )