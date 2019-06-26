美國總統川普廿四日簽署行政命令，宣布對伊朗實施新制裁，包括對伊朗總統羅哈尼施以個人金融制裁。伊朗總統羅哈尼對此直斥川普「智障」，川普聽了不干示弱反擊，反嗆美國能讓伊朗「消失」。他還譴責伊朗政府將所有錢都花在「恐怖行動」上，無視國內人民遭受苦難。

美國總統川普表示伊朗總統羅哈尼（Ayatollah Ali 對於伊朗政權的「敵對行為」擁有最終責任，又稱制裁是回應伊朗擊落美軍的無人機，強調新一輪的制裁將阻止他及其親信獲取財政支援。另外美財政部指稍後還會加入伊朗外長扎里夫，他們在美國的資產將被凍結，亦被禁使用美國的金融體系和資源。不過羅哈尼嘲笑美國，稱此舉不但「沒路用」（useless），更在電視上直言「白宮都是智能遲緩（mentally retarded）」。

川普在推特上回嗆，伊朗的領導者從未理解「友好」和「同情」，他們只懂武力，而美國是當今世界軍事第一強國，而伊朗的聲明是非常「無知」和帶有「侮辱性」的。川普稱，伊朗對美國人的任何攻擊都將招來強大的、壓倒性的武力回應，而壓倒性意味著消失。

(中時電子報)