台南市26日凌晨發生30歲男子攜2年幼小孩輕生，台南市教育局表示，據了解，2姊弟就讀永康某私立幼兒園大班及中班，平時就學情形正常，十分懂事乖巧，幼兒園得知消息後非常不捨，教育局獲知訊息確認姊弟身份後，立即聯繫園方及相關社政網絡，期能協助提供家屬相關資源。

教育局已督責學生輔諮中心提供家屬關懷協助，並協助連結社會局、衛生局及相關扶助資源，對於幼兒園部份將進行安心服務。

(中時 )