台南父攜子疑似輕生 幼兒園不捨遺憾 10:572019/06/26 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南永康傳出一起父親帶小孩輕生案，住家門外還停著小孩的玩具車。（曹婷婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市26日凌晨發生30歲男子攜2年幼小孩輕生，台南市教育局表示，據了解，2姊弟就讀永康某私立幼兒園大班及中班，平時就學情形正常，十分懂事乖巧，幼兒園得知消息後非常不捨，教育局獲知訊息確認姊弟身份後，立即聯繫園方及相關社政網絡，期能協助提供家屬相關資源。 教育局已督責學生輔諮中心提供家屬關懷協助，並協助連結社會局、衛生局及相關扶助資源，對於幼兒園部份將進行安心服務。 (中時 ) #幼兒園 #教育局 #資源 #家屬 #台南市 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市公幼增班創新紀錄！近萬幼兒受惠 17:322019/06/22 政治 穀賤傷農 台南市農業局多管齊下穩定芒果價格 19:362019/06/22 社會 幼兒園參訪派出所 體驗警用重型機車 21:032019/06/22 社會 中市準公幼增班 近萬幼兒受惠 04:102019/06/23 地方新聞 台南市國中免試入學比序調整 學生反應試題偏難 18:452019/06/23 生活 竹縣非營利幼兒園 完成抽籤 04:102019/06/24 地方新聞 提升新竹市幼兒園名額 高峰國小非營利幼兒園動工 12:492019/06/24 生活 瑞峰國小大樓動土 盧秀燕主持 21:002019/06/24 生活 瑞峰國小重建 燕籲加速設公幼 04:102019/06/25 地方新聞 報廢球場變幼兒園舍 高峰國小動工 04:102019/06/25 地方新聞 社會熱門新聞 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 崩潰！男大生住超級砲房 只有他沒砲打 - 社會 父攜兒女輕生 父女命危3歲男童死亡 - 社會 - 中時 藝人小薰遇法院公文詐騙？法院：真的被告！ - 社會 獨家》駐足欣賞跳傘 意外記錄傘兵墜落意外 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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