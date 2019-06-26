台南市長黃偉哲參與公祭儀式。（莊曜聰攝）

劉三榮的阿嬤白髮人送黑髮人，難掩悲傷。（莊曜聰攝）

南市刑大偵查佐劉三榮日前遭槍殺身亡，今日舉行告別式，警界同事前來送行，場面哀戚，台南市長黃偉哲前來公祭，並向劉三榮父母、阿嬤致上慰問之意，他安慰阿嬤顧好曾孫，但白髮人送黑髮人，阿嬤淚眼無言。劉三榮在警察節前夕與友人在住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌時，遭仇人槍擊，不幸身亡。

事發後，台南市警局即成立專案小組全力追緝，當晚警網就在高雄內門逮獲嫌犯梅文魁，對於能在警察前夕破案，台南市長黃偉哲也當天趕往新營分局慰勉警方辦案辛勞。

案發後警政署長陳家欽也前往劉家慰問劉三榮阿嬤、父母並致贈慰問金。劉三榮的長子剛自大學畢業，表示要報考警察特考繼承父志業，今天告別式他牽著2位幼弟向親友回禮，神情堅毅。

今日告別式在劉家柳營老家舉行，由柳營區長李宗翰任點主官，黃偉哲率南市警察局長黃宗仁等各單位主管，市刑大同仁也依序完成公祭，眾人不禁紅了眼眶，有人還頻頻拭淚，鄰居看了也感到不捨，還有人說「凶嫌應該判死刑！」場面哀戚。

(中時 )