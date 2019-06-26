長榮航空勞資爭議僵持，開始有空服員要拿回「三寶」，工會一方面喊出繳證人數來到新高，一方面卻對要拿回三寶者使出拖延戰術，自相矛盾。霸氣些，既然有2200人不走，何必計較要走的那百人，放過她們吧！

空服工會如今下不了臺，帶頭幹部要負最大責任。協商前沒做準備，連日支費怎麼算的都答不出來，從頭到尾就只是「為罷而罷」，這都算了。但耍無賴拒還證件，就跟「博歹儌（詐賭）」已沒兩樣了，就真的難看。

從拒絕接受有法律效力的委託書，到即便空服本人出面領證，都要拖2天才能返還，證明工會的心虛。這心虛不只是罷工正當性不夠，過往催眠會員的謊言也逐漸被戳破，怕的是「羊群效應」，面臨樹倒猢猻散。

工會想用洪荒之力hold住，只剩「空服員別走」這最後底牌，問題在於，每個空服員狀況不同，有的有經濟壓力，房貸要繳、孩子學費要付，有的可能投機，見苗頭不對要先跑，但都有取回三寶復飛的權力，不該被扣住不還。

聽聽工會說詞，即便親自領證，都要花費2天時間。將心比心，如果工會如此嚴謹，認為要足夠時間驗證，當初為何能草率宣布罷工，2個小時後就罷工，衝擊程度可想而知，當時展現的快狠準，如今怎麼變成推拖拉？

更何況，如果本人、如果法院認證的委託書都能不認，這根本無法無天。政府如果還容許這種行為，不等於打法院的嘴巴，以後有誰相信法律？公證制度乾脆廢了！

這場勞資爭議，平心而論政府不該介入太多，但當空服工會失去理智，可以濫扣證件、甚至視法律於無物時，猶如恐怖情人，如果政府還袖手旁觀，無疑縱容，更默許無辜空服員成為肉票，任人宰割。

長榮航空是純民營，盈虧自負，撇除運輸的公益性，政府沒有理由要求非讓步不可。但當外部工會可以挾少數影響多數人工作權，如今奧步盡出，等於是挾持、軟禁空服員時，公權力還能裝聾作啞嗎？

(中時 )