雲林縣口湖鄉水電師傅蔡啟鴻以水電廢料銅線創作，作品唯妙唯肖。（許素惠攝）

雲林縣口湖鄉水電師傅蔡啟鴻以水電廢料銅線創作，作品唯妙唯肖，讓水電廢料重生。（許素惠攝）

雲林縣口湖鄉水電師傅蔡啟鴻承繼父親衣缽，閒時喜歡種黑松等盆栽樹，卻一直不得其法，3年前突然發現剩料銅線和松樹葉子很像，靈機一動將廢料雕塑成盆栽黑松，並巧妙地結合漂流木、石頭等，藝術感十足，他開心地說，「終於種成功了！」

蔡啟鴻學商，但沒學以致用，爸爸從事水電工作，他從小耳濡目染，對電路、水壓等原理都瞭若指掌，服役後便克紹箕裘。

蔡啟鴻工作之餘喜歡拈花惹草，最鍾情在種樹，尤其是盆栽樹，可是，即便再怎麼用心澆灌都種不好，每每買回來未久便枯萎，試了10多年都沒成功，信心跟著磨光了。

3年前某次在剝削、整理銅線，看到脫去塑膠外皮的細銅線，愈看愈覺得和松樹葉很像，突然靈光乍現，便嘗試將廢棄銅線用來創作。

蔡啟鴻指出，剛開始從最小的螞蟻、螃蟹等雕塑，後來逐漸發展到他最愛的松樹，小盆栽也進展到大盆栽。

雲林縣議員蔡孟真表示，蔡啟鴻無師自通，以水電廢料為創作素材，作品唯妙唯肖，尤其是松樹樹幹蒼勁，充滿肌理，完全不像是個素人藝術家。

四湖鄉建陽國小黃瑞璋、水林水燦林校長蔡幸伸也大為讚嘆，強調蔡啟鴻不只將以銅線單獨創作，還把自然的木與石融而為一，十分難得。

(中時 )