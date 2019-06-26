台中市北屯區松竹路二段為崇德路及昌平路商圈核心道路，鄰近多所校區，為提升當地生活品質，台中市政府配合辦理自來水老舊管線汰換統一挖補工程及市府汙水接管，近期工程已全數完工；建設局接續進場辦理路平工程，將分段進行，此次施作路段自熱河路至松安街，總長約368公尺，預計6月底完工。

建設局指出，北屯區松竹路二段不僅為崇德路及昌平路商圈核心道路，鄰近有松竹國小、仁美國小、北新國中等學區，交通流量頻繁，長期使用造成路面龜裂不平整；市府投入355萬元辦理熱河路至松安街路平，總長約368公尺，預計改善道路面積約7100平方公尺，經費約355萬元。

建設局長陳大田說，松竹路二段自崇德路起至北屯路，先前配合辦理自來水老舊管線汰換統一挖補工程及市府汙水接管施工，近期汙水工程已全部完工，建設局接續進場辦理路平工程，將分段辦理路面修復。

陳大田表示，路平施工前均有召開協調會督促管線單位孔蓋下地，為避免道路重複開挖，市府推動管線統一挖補工程。截至今年6月13日為止，申挖案件數總計1萬4868件，經統一挖補整合為1萬1219件，減少3649件、近3成的重複挖掘案件。

建設局強調，此次松竹路二段路平施工期間自6月29日至30日早上8時30分至下午5時30分，採半半施工調撥車道方式（一半施工、一半開放通行），施工路段周邊均設置大型施工警告標誌、指示標誌及通知警察廣播電台等方式宣傳。

(中時 )