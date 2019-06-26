目前國內腸病毒重症71型(EV71)疫苗研發已進入第三期人體臨床試驗，但疫苗液外觀看起來清清如水，有效成分及品質如何無法得知，國衛院研究團隊發現，在腸病毒71型病毒的序列中，VP2蛋白居於一個重要的抗原決定位，可用於檢測腸病毒71型疫苗的有效力，除了可協助提升疫苗品質之外，亦可用於假疫苗的檢驗。

1998年，國內爆發第一波腸病毒71型(EV71)嚴重疫情，造成78位孩童失去寶貴的生命。台灣自此積極展開腸病毒71型疫苗的研發。國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，而在研發過程中，研究團隊發現，在腸病毒71型病毒的序列中，VP2蛋白存在一個重要的抗原決定位，且其位於病毒與細胞受體的結合區內，所誘發的抗體可以抑制病毒與受體的結合，進而阻斷腸病毒71型的感染路徑。

劉家齊指出，運用這段VP2抗原決定位序列，可建立台灣自製的去活化腸病毒71型疫苗的特徵，並用於定量分析疫苗中的保護性抗原成份，由於有數種類型腸病毒71型候選疫苗正在開發，透過VP2抗原決定位的分析，可以協助鑑定出有效的腸病毒71型疫苗。

目前國衛院已將VP2抗原決定位序，用於台灣自行研發的腸病毒71型疫苗製備、純化方法予以專利保護，並已取得我國與美國專利。劉家齊指出，其在疫苗生產時即可以VP2抗原決定位序進行抽驗，以確保疫苗的保護力。

根據疾管署統計，上周國內腸病毒門急診就診共計14,825人次，較前一週上升14.2％。今年已累計118例腸病毒71型個案，高於2016~2018年同期，而在13例腸病毒併發重症病例中，以感染腸病毒71型為多，占了7例。國人自行研發的腸病毒重症71型(EV71)疫苗目前已進入第三期人體臨床試驗，外界樂觀認為，最快明年有機會問市。

(中時 )