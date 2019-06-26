廿國集團（G20）峰會在即，將於6月28日-29日在日本大阪開始之際，世界貿易組織(WTO)今天發表報告，稱受美陸貿易戰影響，20國集團各經濟體採取的新貿易壁壘措施大幅增多，而這些貿易壁壘拖累了全球經濟。而與此同時，輿論普遍不看好美陸元首在大阪的會晤能夠在短期內解決這兩個世界最大經濟體的貿易難題。

美國之音報導，世貿組織的這份報告發現，2018年10月16日至2019年5月15日期間，G20國家共實施了20項新的限制貿易的措施，其中包括加徵關稅、出口禁令以及新的海關出口程序。這些措施涉及價值3359億美元的商品，是自2012年5月世貿組織追蹤這些資料以來第二高的，僅次於上一個報告期。

在上一個報告期中，共有價值約4800億美元商品受到貿易保護措施影響。這意味著，自美陸貿易戰爆發以來，共有約8159億美元商品受到波及。

世貿組織總幹事阿澤維多呼籲G20國家採取措施，緩和目前的貿易緊張局勢。他表示，世貿組織報告的結果「應該引起整個國際社會的嚴重關注。」

報告也提出，廿國集團經濟體也推出了29項促進貿易措施，包括降低或取消關稅和出口關稅，以及簡化海關程序等。這些舉措涵蓋了價值約3972億美元商品，相當於平均每個月出台4項貿易促進措施。但世貿組織表示，這一速率是有紀錄以來水準最低的。

從報告的時間節點來看，報告並不包含美陸貿易談判陷入僵局後，美國將價值2000億美元中國商品的關稅水準從10％提升到25％的措施，也不包括大陸對價值600億美元美國商品的關稅措施。除此之外，美國還威脅要對其餘約3000億美元大陸輸美商品加徵25％關稅，如果屆時美國總統川普與大陸國家主席習近平在大阪「加長會晤」（extended meeting）無法取得突破的話。

(中時 )