針對時代力量立委黃國昌日前發起「拒絕紅色媒體」遊行，蔡英文總統也表明要警惕「大陸滲透台灣媒體」，大陸國台辦發言人安峰山表示，民進黨當局和一小撮「台獨」勢力把這些能客觀報導兩岸交流的媒體視為眼中釘、肉中刺，現在更公然打壓迫害，其所作所為，遭到兩岸民眾強烈反對和譴責，其倒行逆施最終會變成歷史的陳跡。

安峰山今在國台辦記者會上指出，兩岸都十分明白，兩岸關係好，台灣才會好，也只有兩岸同胞能夠走近走親，兩岸關係發展才會走實走好。我們一直在推進加強兩岸的交流合作，增進兩岸同胞的相互瞭解和深化彼此的親情，這符合兩岸同胞的共同利益，也符合中華民族的整體利益。多年來，兩岸媒體在其中發揮的積極作用，相信大家都有目共睹，為兩岸民眾的相互瞭解打開了一扇非常寶貴的視窗。

安峰山稱，雖然兩岸已經開放交流30多年，但是現在真正到過台灣的大陸民眾實際上還很少，而大多數的台灣民眾也沒有來過大陸。他們要想真正去瞭解一個真實的對方，離不開兩岸媒體的客觀報導。兩岸媒體和新聞交流的重要性是不言而喻的。我們之所以把兩岸媒體稱作兩岸間的橋樑和紐帶，是因為他們能夠增進兩岸同胞之間的相互瞭解和融洽親情。這麼多年我們一直在積極地鼓勵和支援兩岸間的新聞交流。

安峰山強調，民進黨當局和一小撮「台獨」勢力害怕兩岸走近走好，害怕兩岸民眾相互瞭解，融洽親情，這會讓他們刻意製造兩岸敵意的假像不攻自破，因此他們就想用那種「拆橋毀路」的手段來阻止兩岸之間相互瞭解，來割裂兩岸同胞的親情紐帶，對那些能夠客觀報導大陸真實情況和支援兩岸關係和平發展的媒體，視作眼中釘、肉中刺，大肆進行抹黑抹紅，煽動圍攻，現在更公然伸出黑手，進行打壓和迫害、升高兩岸對抗。

安峰山批評，他們的所作所為，遭到兩岸民眾強烈反對和譴責，在兩岸強大民意洪流的沖刷之下，他們的倒行逆施最終會變成歷史的陳跡。

(中時 )