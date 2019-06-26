桃園市空服員職業工會26日召開記者會，表達訴求。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會26日召開記者會，表達訴求。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會自6月20日發動罷工以來，截止目前為止，已收取超過2200份護照、台胞證和員工證，26日邁入第7天，工會召開記者會，表達希望長榮航空公司能儘速出面重啟協商，拉近八大訴求之共識、監事曲佳雲表示，「如果大家一起退，我們要的是尊嚴，工會也不是不能接受。」

工會表示，針對勞資雙方目前協商的關鍵議題，日支費數額調整保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意作出調整，勞工參與經營治理的部分，目的在讓勞工能取得經營必要資訊、並能對高層決策提出基層意見，不堅持工會參與推派獨立董事或設立勞工董事。

工會常務理事李瀅對罷工會員信心喊話，希望大家不要被外面的留言，種種不實的消息影響。若有任何問題，都可以跟幹部詢問。

由於影響到國人的交通運輸的問題，李瀅表示，還是要嚴正的呼籲。長榮航空儘速與工會開啟協商，而工會方面也非常願意；另外，長榮要求工會提出具體的方案，「我們絕對不專制，就是要打壓專制」。

工會監事曲佳雲表示，如果大家覺得我們一起退，我們要的是尊嚴，工會也不是不能接受。

罷工現場，空服員開始分組討論8大訴求，大家可以接受、調整怎麼樣退讓，然後讓大家表達出來，預計在27日上午10點會向公司正式提出工會的方案，這兩天會讓輪班的所有人參與討論。

至於拿回罷工三寶的部分，工會仍堅持要本人領取，本日表達意願，2日後才能拿到。

(中時 )