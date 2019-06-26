解放軍第6代戰機

為了搶占空中優勢，美、俄、英、日，德法與西班牙等國都已著手研製第6代戰機。而解放軍第6代戰機的研製仍處於絕對保密的階段，官方至今守口如瓶。

不過，中國《兵工科技》雜誌指出，目前從許多資訊中，仍可以探究解放軍6代戰機發展的蛛絲馬跡。

首先是自我調整變迴圈發動機，這是目前6代戰機能確定的必要技術之一。為了達到更高的巡航馬赫數，在動力系統上，現有5代戰機的發動機已不合適，而自我調整變迴圈發動機便派上用場。

中國發動機研製是生產一代、研製一代、預研一代、探索一代。而早在2012年的珠海航展上，時任中航發動機副總裁的張健便明確表示，中國已經在研究自製變迴圈發動機，有相應的計畫來研究未來先進發動機。他還透露，中國發動機研製的技術目標時間表已經排到2030年。

各國第6代戰機

中國相關單位2017年在北京舉行的航空技術展上，低調展出了新一代發動機概念圖。分析說，從技術指標來看，這款發動機「適用飛行速度3-4馬赫，飛行高度3萬米的戰鬥機」。它已經遠遠超越現有5代機的飛行包線，並具有兩種工作狀態，有可能屬於自我調整變迴圈發動機。因此，這款發動機應該屬於專為第6代戰機打造的發動機。

另一方面，第6代戰機的一大核心技術，就是將會普遍使用光傳控制與光纖通信技術。解放軍殲-20戰機已使用了達先進的多感測器融合技術，並配置以「有源相控陣雷達+分散式光學孔徑系統」為核心的多感測器系統，具備強大的資訊化戰力。

而在物聯網技術開發方面，中國已與開發國家並駕齊驅。分析認為，只要把在殲-20上使用的多感測器融合技術，還有中國正在開發的物聯網技術適當升級，就能轉用到第6代戰機上去。

(中時電子報)