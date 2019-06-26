劇組在路邊梳化，山區收訊差，對外聯絡有一定困難。

鍾政均。

演員群。

安心亞、溫昇豪、宋柏緯、古斌等演出的歐銻銻娛樂自製戲《月老-為愛墜落的祂》如火如荼拍攝中，劇組今早前往宜蘭明池森林遊樂區取景，花了2個多小時車程之後，就在抵達拍攝地時，意外遇到一顆斷裂的大檜木，雖然沒有人、車受到傷害，但樹木因此阻斷道路，相關單位派人員前往清除路障前，劇組只好利用時間在路邊梳化。

台灣檜木生長於海拔約1800至2800公尺的高山上，因台灣氣候的因素及生長緯度與地理環境優越性，深山中的檜木，質地和香味都居冠。劇組工作人員一度笑稱想帶檜木回家，馬上被相關人員勸說這是違法行為，讓大家上了一課。

演員之一的鍾政均，一早拍的這場戲是關鍵場景，因為是外景，劇組一直等好天氣才拍攝，他只剩這場就殺青，卻足足等了超過1個月，好不容易早上終於要拍了，一早從台北往宜蘭時，看到天氣很好，心想非常幸運，加上一路上林間景致優美，令人心曠神怡，沒想到在抵達現場前的6分鐘，竟碰上這個小狀況，讓他苦笑說：「真是與殺青最遠的距離。」

(中時 )