番茄富含茄紅素及維他命C，被譽為養顏美容的「長壽之果」，專家表示，料理番茄時，若能加入馬鈴薯一起煮，不僅口感增加，營養效果還能加倍！

番茄中含有豐富的茄紅素，是很強的抗氧化劑，可以幫助我們對抗身體的自由基，另外還包含類胡蘿蔔素、磷、鉀、維生素B1等礦物質，可發揮抗老效果，因此有「長生之果」的美譽。根據微信《健康養生大百科》網站報導，由於馬鈴薯與番茄都含有極豐富的鉀，可幫助排出血液中過多的鹽分，因此兩種食物加在一起，有助於降血壓、利尿，還能預防心血管疾病發生，可說是「天作之合」。

除了一般常見的番茄炒蛋、番茄牛肉之外，專家建議一道可以在家做的簡單的料理「番茄馬鈴薯濃湯」，準備3顆牛番茄、2顆馬鈴薯、1顆洋蔥、蒜頭3辦，將番茄及馬鈴薯洗乾淨後切成小塊，熱鍋中倒入橄欖油，加入蒜末、洋蔥末炒香，再倒入番茄、馬鈴薯煮滾後，加一點鹽或義式香料調味即可。

(中時電子報)