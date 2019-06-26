長榮空服員罷工今日正式滿一周，昨日長榮召開記者會指出，近百名空服員想取回罷工三寶卻被工會阻撓，24日晚間還有空服員三度前往罷工現場欲領取三寶，卻仍被拒絕。長榮今對內發布訊息，今日上午9點至下午1點將可受理申辦新護照，且費用均由公司吸收。另外，長榮已在官網陸續公布7月取消航班。

長榮今早發布對內簡訊，簡訊指出，由於空服員工會阻撓組員取回三寶，包括工作證、護照及台胞證。即日起若想拿回三寶者，不需再簽署委託書，可前往長榮委託的銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，以便立即申辦新護照，外交部也表示，將依規定提供協助，待新護照核發後，舊護照註銷。

長榮表示，受理時間為今日上午9點起至下午1點截止，若需要申辦新護照的組員可自行前往，辦理費用將由長榮一併吸收。對此長榮也予以證實。

長榮航空昨日召開記者會，指出於23、24日連續兩天，攜帶近數十份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但是工會卻以限本人親自取回、質疑真偽、沒有律師在場等理由拒絕。24日晚間，一名空服員本人第三度前往，工會仍不讓其取回三寶，直說是「禁搭便車、不准下車」。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱則表示，律師的意見是工會設立罷工糾察線，收取證件也是罷工的行為之一，工會是可以自主制訂流程的，當初收取證件後，證件交給保全公司保管，如果要取回證件需要申請後，得由工會幹部往返保全公司等作業流程，因此作業流程設定為2天。

另外長榮已在官網陸續公布7月1日到7日的航班狀況，截至今日上午10點前，7月1日取消76班、2日取消24班、3日取消7班，航班狀態將隨時更新，今日下午將公布完整取消狀況。

(中時 )