大陸國台辦發言人安峰山26日在例行記者會上介紹第十一屆海峽論壇成果，他表示，論壇的成功舉辦，再次說明擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展是兩岸民眾共同願望，民進黨當局與此背道而馳，汙蔑抹黑，不得人心，最終註定失敗。

安峰山指出，6月15日至21日，兩岸83家單位和社會團體在福建成功舉辦第十一屆海峽論壇，這是新形勢下擴大兩岸民間交流、深化融合發展的一次盛會。盡管民進黨當局對本屆論壇百般阻撓，但「兩岸民眾交流融合的大勢任何力量壓制不住，兩岸同胞維護國家統一的信心和決心任何力量動搖不了，兩岸民眾同根同源的文化紐帶任何力量切割不斷，兩岸各界攜手實現民族偉大復興的願望任何力量阻擋不了。」

安峰山介紹本屆論壇特點和成果，主要體現在幾個方面：一是參會規模空前，範圍更加廣泛。來自30多個界別、人數超過1萬名，創歷史新高。二是聚焦青年需求，服務青年發展。與會台灣青年占比超過50％。三是合作領域多元，成果更加豐富。論壇期間，簽署了一批投資、貿易、行業合作和基層交流協定。四是同胞越走越近，感情更加融洽。充滿「兩岸一家親」的同胞情誼。

安峰山指出，本屆海峽論壇受到廣泛關注，影響力倍增。據不完全統計，台灣網路和社交媒體報導達1600篇，評論7.6萬條，點贊近16萬次，台灣網路聲量是上屆的2倍，關注度是去年同期的10倍，視頻資訊播放量是去年的20倍，達304萬次，台灣社交媒體使用者參與本屆論壇的話題互動達350萬人次。

安峰山表示，本屆海峽論壇的成功舉辦，再次說明兩岸民眾彙聚起推動兩岸關係向前發展的巨大力量和歷史趨勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

(中時 )