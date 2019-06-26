高雄市長韓國瑜辦公室主任邱源寶也被冒名，寄信給市府同仁寄發疑似木馬程式連結。（市府提供）

高雄市長韓國瑜25日晚間參加黨內初選國政願景發表會，不料，25日上午竟疑似有人冒用高市輪船公司董事長、韓國瑜心腹黃文財的名義，發電子郵件向市長室副主任胡美音索取韓國瑜發表會講稿，胡發現有異進一步確認，才沒讓講稿外流；事後擴大追查，發現連市長室主任邱源寶的身分也被人冒用，疑似寄出木馬程式連結給同仁，市府相當震驚，26日早上已向警方報案，刑大科偵人員正介入偵辦中。

據悉，昨天上午9點57分，胡美音的gmail帳號收到一封信，署名「高雄市輪船公司董事長黃文財」，內文提及：「美音姐，老板剛聯繫我，請我幫忙看看國政願景會講稿，麻煩把材料發我一份，謝謝。」

因她平時不常用gmail，且黃文財不會稱呼她「美音姐」，胡美音有些懷疑，先回信「收到，請寶哥發給你」，但馬上向辦公室主任「寶哥」邱源寶確認，邱再打電話給黃文財，證實黃根本沒發信，且如果要索討資料，現在都用LINE聯繫，何必發電子郵件。更誇張的是，對方連邱源寶的電子信箱都沒有，還回信：「美音姐，寶哥的郵箱給我發下，謝謝」。

市長室擴大追查，竟發現連邱源寶的名字也被冒用，發email給另名辦公室同仁，附帶連結要對方將國政願景會的補充材料打印出來，一點連結卻被市府防火牆擋下，懷疑可能是惡意木馬程式，目的是竊取電腦內重要資料。

據透露，總統初選戰況激烈，如果事前獲知講稿，可能預先因應或策劃反制攻擊，韓陣營難以猜測冒名發信、寄發木馬程式索討講稿者的幕後身分及目的，但研判顯然與選舉有關，26日上午立刻向警察局報案，由市刑大科偵人員進入市長室調查，市府資訊室已派人進駐，全面提升市長室資安層級。

不明人士欲偷國政會講稿 韓幕僚團驚爆資安危機

(中時 )