警方向轄內租賃業者宣導使用審驗合格標章的電動自行車外，同時也應在出租車輛時，向顧客加強宣導相關交通規範。（警方提供）

騎乘電動自行車已有新法規範，超過25公里速限處罰新台幣900元至1800元，未戴安全帽罰300百元。金門警方在騎士滿街跑，陸客尤其多的金城鎮擴大宣導，希望大家注意行車安全，也莫讓荷包大失血。

警方指出，立法院院會已3讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，針對電動自行車訂定規範，超過25公里速限者，可處新台幣900元至1800元罰鍰，未戴安全帽罰300元，擅自改裝罰1800元至5400元，此外也規定騎乘腳踏車、電動輔助自行車載幼童，須年滿18歲。

金城分局長李益杰親自帶隊擴大宣傳，除向轄內租賃業者宣導使用審驗合格標章的電動自行車外，同時也應在出租車輛時，向顧客加強宣導相關交通規範。另也提供宣導貼紙，讓業者張貼於電動自行車醒目處，隨時提醒駕駛人注意安全。

李益杰指出，電動自行車因滿齡不需考照就能上路，不少駕駛人對於路權及機械操作相關知識不足，造成雙載、逆向、併排行駛及使用手持電話等交通亂象，用路安全令人擔憂。尤其是金門地區陸客自由行、背包客旅遊型態的比例逐漸拉高，期待在警民配合宣導下，提升道路交通安全。

(中時 )