長榮罷工進入第7天，勞資雙方大家的意見都展現了，繼續罷工是否不符合社會成本？桃園市長鄭文燦表示，罷工展現了爭取勞動權益的決心，罷工的目的是希望勞資協商能夠爭取更好的條件，勞資雙方需要冷靜地回到談判桌，透過協商的方式能夠達成共識，我相信對於勞資雙方才是雙贏。

(中時 )