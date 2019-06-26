台南林姓保母前年因1歲4個月的翁姓女童哭鬧，她竟將女童頭下腳上抓起甩動，再鬆手摔落地面，致其頭部重創2個月後死亡；檢方依殺人罪起訴並求處無期徒刑，最高法院維持歷審刑度，認為她雖賠償女童父母但未取得諒解，以對兒童傷害致死罪將她判刑13年定讞。

領有保母執照的37歲林女受託照顧翁姓女童，前年1月23日上午女童哭鬧不休，她竟情緒失控先用雙手抓起女童雙腳，將其以頭下腳上的姿勢前後甩動3次，因女童繼續啼哭，她再將女童舉至肩膀高度，鬆手使女童墜落在鋪有軟墊的地面，女童頭部受創2個月後死亡。

檢方依殺人罪將林女起訴求處無期徒刑，台南地院將她依傷害致死罪判刑13年，她提上訴辯稱過失致死，並稱遭收押期間每天誦經迴向給女童，並自動履行賠償女童父母290萬元。

台南高分院考量林女偵查中一度坦承犯罪，且因案發第一時間害怕女童父母責難，未立即將女童送醫，也沒有向對方坦承犯行，未獲得死者家屬諒解，雖然她已賠償對方但是因房地遭對方先行假扣押，將林女判處13年徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )