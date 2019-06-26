針對有陸媒提問台灣陸委會限制兩岸交流、汙衊大陸，升高兩岸對抗，大陸國台辦發言人安峰山表示，奉勸台灣陸委會，要看清歷史大勢，順應台灣同胞希望兩岸關係和平發展的強烈願望，避免給台海和平造成更大的衝擊；一意孤行，只會讓自己陷入更加被動的境地，最終受到歷史的嚴懲。

安峰山在今日國台辦記者會上指出，台灣陸委會是台灣當局專責大陸事務的主管部門，理應去助推兩岸關係的和平發展。但是一段時間以來，台陸委會肆意否認「九二共識」，惡意攻擊大陸政治制度和發展道路，限縮破壞兩岸正常的民間交流，惡意嚇阻台灣民眾參與兩岸交往，公然介入香港事務，甘當反華勢力的馬前卒，一再挑釁滋事，製造兩岸對立，性質極其惡劣。

安峰山強調，奉勸台灣陸委會，要看清歷史大勢，順應台灣同胞希望兩岸關係和平發展的強烈願望，改弦更張，避免給台海和平造成更大的衝擊。如果一意孤行，只會讓自己陷入更加被動的境地，最終受到歷史的嚴懲。

(中時 )