由國台辦與雲南人民政府主辦的第8屆雲台會26日上午在昆明舉行開幕式。雲南省委書記陳豪在致詞中表示，雲台會逐漸成為特色鮮明，深受兩岸同胞歡迎並有影響力的兩岸交流合作平台。無論台海風雲如何變換，兩岸緊密的同胞親情是任何力量都切割不斷的，不管經歷多少風雨，兩岸經濟交流合作大事，是任何力量都阻擋不了。
26日開幕式上，來自兩岸的政要、企業家、專家學者等1000餘人士出席，包含新黨主席郁慕明、海協會副會長孫亞夫、台企聯會長李政宏等人均出席並發表致詞。開幕式上雲南省委副書記王予波為「海峽兩岸交流基地」授牌，與會人士與嘉賓見證雲台合作專案13個項目，約44億人民幣的簽約。
陳豪表示，陸方願與台胞共享發展機遇期，推進雲台合作制度化，深化市場融合，加強人文交流，包含推動融合發展，共享發展機遇；增進人文交流，共築精神家園；加強青年交流，共圓美好夢想。
(旺報 )
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