暴龍總裁烏傑里今天在受訪時宣布將繼續留在暴龍，同時也深具信心能與奪冠頭號功臣里歐納德完成續約動作。

現年48歲的烏傑里，是目前全聯盟最成功的經理人之一，也是暴龍拿下隊史首冠的幕後功臣，先前傳出巫師動用了美國前總統歐巴馬的關係，並且願意提供年薪千萬美元給他，不過烏傑里與暴龍還有兩年合約，今日對外宣布續留多倫多，也讓暴龍鬆了一口氣。

烏傑里表示，「我喜歡這裡，我的家人和妻子更愛這裡，我的孩子都是加拿大人，我想要在這裡做出更多貢獻。」

烏傑里在日前已和里歐納德進行的短訊交流，也和里歐納德的舅舅兼顧問羅伯森碰面談話，有信心能留下這位目前炙手可熱的超級巨星。

烏傑里表示，我們彼此建立了信任，進而贏得總冠軍，他知道暴龍是一支成功的球隊，遊說他的關鍵點就是健康、信任與成功。

此外，馬克蓋索擁有球員選項，丹尼格林則成為完全的自由球員。烏傑里說，「我知道里歐納德扮演著重要角色，大家都在看他的動向，因此，我希望所有球員都能繼續留在多倫多，這也是我在夏天的唯一任務。」

(中時電子報)