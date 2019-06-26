國民黨初選政見發表會25日晚間舉行，對於第二輪題目，講說蔡總統毀憲亂政，包括促轉會、超級大總統等，桃園市長鄭文燦表示，國民黨的總統初選正在進行，也希望能夠順利完成總統候選人的提名，至於總統候選人應該要有國政領導的高度。

鄭文燦表示，不管是對於兩岸、經濟、內政，應該要有具體的看法，包括對於將來的憲政改革，大家可以來聚焦，不過因為初選階段，有很多是訴求自己的選民，難免會在表達方面失去均衡感，他看到這樣的缺點。

(中時 )