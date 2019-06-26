政見會批蔡亂政 鄭文燦不認同 12:382019/06/26 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦認為，總統參選人應該要有領導高度。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨初選政見發表會25日晚間舉行，對於第二輪題目，講說蔡總統毀憲亂政，包括促轉會、超級大總統等，桃園市長鄭文燦表示，國民黨的總統初選正在進行，也希望能夠順利完成總統候選人的提名，至於總統候選人應該要有國政領導的高度。 鄭文燦表示，不管是對於兩岸、經濟、內政，應該要有具體的看法，包括對於將來的憲政改革，大家可以來聚焦，不過因為初選階段，有很多是訴求自己的選民，難免會在表達方面失去均衡感，他看到這樣的缺點。 (中時 ) #總統初選 #鄭文燦 #國民黨 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨新生代林江釧 勤跑基層拚立委黨內初選 19:122019/06/22 政治 沈智慧呼籲韓粉：顧電話守民調 讓韓國瑜出線 23:592019/06/22 政治 藍委籲顧電話 唯一支持韓 04:102019/06/23 政治要聞 戰車掃街 林江釧最後衝刺 04:102019/06/23 地方新聞 港媒：國民黨2020面臨大敗危機 08:192019/06/24 政治 立委民調顯示 林昶佐將掛啦！ 09:242019/06/24 政治 積欠退休金 KMT新竹市黨部被查封 21:102019/06/24 社會 《快評》請問館長，中華民國的國民與政黨，不該「親中」嗎？ 03:002019/06/25 政治 留任國民黨基隆市黨部主委 黃希賢盼藍天再現 17:262019/06/25 政治 遭藍營候選人砲轟 蔡：我的聲量最大 11:102019/06/26 政治 政治熱門新聞 韓這句話把心都抓住 網：民調將暴增 - 政治 王世堅為韓賭千份雞排 宅神驚喊哇靠！ - 政治 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ - 政治 傻眼！郭董女公關囂張擋中天提問 與記者爆衝突 - 政治 不明人士欲偷國政會講稿 韓幕僚團驚爆資安危機 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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