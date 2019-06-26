「先考後招」、「指考外加名額」，今年學測「5選4」造成同分者過多，許多考生因此高分落榜。國教行動聯盟今天動員約10人到教育部前陳情，表示有18位今年權益受損的家長將提出訴願，他們並要求回到103年「先考後招」的決定，以讓高中生完整學習。

國教行動聯盟理事長王立昇說，近年大學考招不斷出問題，去年是甄試撞期之亂，今年則是同分增額之亂，而高三學生依然未能學習到完整的課程內容，高三教學現場混亂，一校兩制，無法讓孩子安心學習。

王立昇表示，為解決學習不完整的問題，教育部及招聯會曾於103年11月28日公布「先考後招」原則，並於104年1月5日經教育部核可，依該原則「所有入學考試成績公布後，再依序進行個人申請與分發作業」。

王立昇進一步指出，這個原則可以有效解決問題，但招聯會在104年7月由清大校長賀陳弘擔任召集人後，卻於105年12月2日的常委會上，提案否決「先考後招」原則，仍採先申請再分科測驗的「考招考招」兩次分發方案，造成亂象至今持續。

考生家長王鎮東說，他小孩今年是師大附中應屆畢業生，學測5科考74級分，其中僅數學14級分，其他各科都15級分。不過今年「5選4」，造成同分者過多，他兒子在選填醫學系方面遇到挫折，目前在中山醫學大學醫學系及國防醫學院醫學系間做選擇，父子兩人意見不一樣，現還在溝通中。

國教行動聯盟表示，有18位覺得在今年權益受所損的家長將提出訴願，他們的理由包括：孩子在高三沒有學習到完整的高三課程內容；孩子想好好準備指考，但學校高三下學習氣氛太差，沒法靜下心來讀書；學測沒有鑑別度等。

教育部高教司科長郭佳音回應，103年的「先考後招」原則，是教育部提供給招聯會決策的參考，惟定案仍須由招聯會最終決議。對於18位考生家長覺得權益受所而要提出訴願，教育部尊重，屆時也會請招聯會或大考中心依法答辯。

對於國教行動聯盟要求今年指考增加外加名額，以讓在「個人申請」落榜的考生拚指考時有更多機會，郭佳音說，今年指考簡章早就公布，整體提高指考名額不可能，但對於台大牙醫系在繁星推薦同分增額錄取7人的個案，則會考慮讓它在指考分發時外加幾個名額來補救。

(中時 )