立法院今天繼續審查大法官人事案，被提名人台大法律系教授謝銘洋曾在太陽花學運期間，「直言台大法律系沒把馬英九教好。」多名藍委反問台大法律系是否有教好陳水扁、蔡英文？謝則以時空背景不同，無法相提並論，迴避藍委問題。

藍委曾銘宗提及太陽花運動期間批評馬英九舊事，謝銘洋回應表示，「如果馬英九能夠秉持自由學風，必然可以舒緩，但是當時馬英九仍然強調堅持通過，又指責學生違法佔領現場。」

曾銘宗又問台大法律系有無教好蔡英文？謝僅重申當時之所以批評馬英九，是因為當時是學者，且是法律學院院長，出發點是基於保護學生。至於蔡英文，因為時空背景不同無法相提並論。至於台大法律系有無教好陳水扁？謝銘洋又說，當時是以法律學院院長，才會批評馬英九。

藍委王育敏也問是否認為台大教好陳水扁？謝說，陳水扁跟學生無關，這些問題尊重法院判決，至於中間有無經過正當程序，是另一個回事。至於台大法律系有無教好蔡英文？謝強調，不同事情無法相提並論，當時會提及馬英九，這句話背景是有背景。王育敏痛批謝為親綠學者，想到是你的官位，如果有良知，為何連表態也不敢，護著民進黨。

藍委林奕華則酸謝銘洋不像法官被提名人，反而像「閃躲哥」，什麼問題都不回答，一直找理由逃避。針對馬英九、蔡英文、陳水扁，到底教的好不好？謝又重申，針對陳水扁尊重法院判決，當時講馬是基於當時保護學生立場。

(中時 )