美國總統川普即將與中國大陸國家主席習近平於G20舉行高峰會。一名資深官員表示，川習會的真正目的是，美方希望藉此與中國大陸重啟貿易談判，但是在關稅方面不會接受任何退讓。

根據路透社25日報導，一名要求匿名的美資深官員表示，在G20高峰會上，川習雙方可能會同意互不增關稅，好讓貿易談判得以續行，但他不能確定是否成真。此外，中國大陸商務部表示，中國大陸貿易談判代表、國務院副總理劉鶴已與美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部部長梅努欽（Steven Mnuchin）透過電話討論G20川習會相關事宜。

這名官員也表示，美國不論在關稅或貿易問題上，都會寸步不讓，川習會上預計不會達成任何協議，但希望可藉此創造一條推動談判向前的道路；一旦重啟談判，可能要花上數月、甚至數年完成貿易協議。而外界對於川習會也不抱有過高期望，只希望雙方能夠恢復談判，減輕金融市場恐懼，已經是最好的結果。

另外，這名官員也稱，中國大陸的貿易代表團仍由副總理劉鶴率領，但北京可能加入數名立場較為強硬的人士，且會議上可能討論到華為問題。

先前貿易談判中，華府要求北京加強智慧財產權保護、停止強迫技術轉移、停止工業補貼和移除其他美國企業在中國大陸做生意的障礙。雙方自3月起展開密集談判，原先已接近達成協議，直至5月初川普聲稱北京食言，並大幅修改貿易協議草案，導致談判中斷，並對2,000億美元大陸商品增加關稅至25%。

(中時電子報)