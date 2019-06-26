清水分局結合合盈光電開辦「暑期夏令營」，警察姊姊提前進入校園宣傳。（王文吉翻攝）

還記得美國傳奇公司「蘋果」創辦人賈伯斯車庫創業的故事嗎？全球第三大車用鏡頭廠「合盈光電」董事長許玄岳，30年前在台中清水的一片金色稻浪中、下雨天會漏水的鐵皮屋創業。許玄岳事業有成後，積極投入偏鄉及弱勢孩童扶助計畫，下週開始，中、小學開始放暑假，許玄岳結合清水分局，開辦「暑期夏令營」，幫助弱勢小孩走出一片天！

自7月1日起至8月30日止，「合盈光電」將與清水分局合作開辦「暑期夏令營」活動，時間為期9週，一整個暑假，幾乎天天有活動，天天都精彩。「合盈光電」全額贊助經費，招生對象主要針對偏鄉小學的弱勢孩童。

「人窮但志不能窮！」合盈光電董事長許玄岳表示，弱勢家庭的孩子資源少、困難多，為了讓這些弱勢孩子也能有機會學習到不同的才藝，因而發想舉辦暑期夏令營活動。

暑期夏令營將於7月1日至8月30日在台中市清水區三田國小、槺榔國小、大楊國小、高美國小、大秀國小、西寧國小、吳厝國小、甲南國小、東山國小等九所偏鄉小學，陸續舉辦英語RT、創意蛋糕、故事創作、科學玩具、老虎伍茲高爾夫球班等一系列夏令營活動。

此外，清水分局的警察哥哥及警察姊姊也將走入校園，以最生動、最活潑的方式推動「青春專案」犯罪預防宣導。分局長張啟祥表示，暑假是青少年最易誤入歧途的時點，而弱勢孩童更容易被同儕牽著走，警方與合盈光電共同舉辦「暑期夏令營」，寓教於樂，未來持續結合合盈光電，推動更多善與愛的教育力量，期盼讓弱勢孩童都能走出自己的一片天。

(中時 )