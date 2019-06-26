高雄市長韓國瑜神比喻，認為台灣在美中台三方關係中，要換個角色當泡澡浴缸的塞子，蔡英文總統今天表示，這個說法很難理解，但「高雄市府的栓子是該拴緊一點」。對韓國瑜再批民進黨「權力中毒」，蔡英文也反嗆韓，應該多注意高雄市政才不會權力中毒。

國民黨昨天舉行政見發表會，韓國瑜表示，中美就像兩個下棋的人，台灣如果當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了，隨後話鋒一轉，詢問「還是我們要換個角色，當泡澡浴缸的塞子？」浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。

蔡英文今天赴國家圖書館出席反毒有功人士頒獎典禮，媒體詢問對韓國瑜「塞子說」的看法，蔡英文回應，台灣就是台灣，我們的一切決策跟所做的決定，都是以台灣利益為出發點，我們最重要的是要保護國家主權，人民自由生活方式。

她說，至於塞子跟泡澡「很難理解啦，不過高雄市政府倒是要把栓子拴緊一點」。

對韓國瑜砲轟蔡英文「做得是獨裁的事」，民進黨權力中毒，蔡英文表示，總統的權力是人民用選票託付，很多國政比較難實現，不過她努力在克服，也會一一去執行。

她說，同樣的道理，高雄市長也背負高雄市民的期待，人民給了韓國瑜很多的選票，希望韓國瑜初選之餘，也要多多注意高雄市政，才不會有權力中毒的現象，「尤其是他現在還在爭取選總統的機會，不是嗎？」

(工商 )