史瓦帝尼交換學生Zwane（左）誤闖國道練馬拉松，遭國道員警攔下。（徐養齡翻攝）

史瓦帝尼交換學生Zwane26日在國道練跑，遭警車攔下。（徐養齡翻攝）

史瓦帝尼交換學生Zwane26日在國道練跑，遭警車攔下。（徐養齡翻攝）

國道成田徑場？國道3號105公里路段，26日清晨出現1名黑人沿著路肩跑步，國道警巡邏車獲報前往攔查，發現黑人是我邦交國史瓦帝尼的交換學生，正在練習馬拉松，發現警車在身後還嚇了一大跳，不知國道不能跑步，警方趕緊將他載回住處，結束一場虛驚。

國道六隊竹林分隊表示，今晨6時15分獲報，在北上109公里路段有行人在路肩跑步，警方獲報後火速登上國道沿路查看，約15分鐘在北上105公里發現1名非洲裔男子貼著路邊跑步，速度飛快，警車鳴笛時他先是回頭看了一眼，直到警車開道其身邊，他在滿臉驚訝停下來。

警方查明男子身分，得知他是我邦交國史瓦帝尼交換學生Zwane（茲瓦尼「口譯」），目前在中洲科技大學念電機與能源科技系，來台約1年左右，一早起床練跑，從香山交流道引道跑進北上車道，約跑4公里被警方攔下。

警方透過通譯，得知茲瓦尼身無分文且無任何親友可協助返回住處，因本身是馬拉松選手，平常也習慣以「腳」代步道任何地點，警方為防他在國道出車禍，口到告誡後，將他安全載回住處。

(中時 )