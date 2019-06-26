林昭吟獲選2019世界少年代表隊及亞洲少年國家代表隊，7月、12月將分別至約旦及烏茲別克參賽。（校方提供）

台中市潭子區頭家國小以英語教學及游泳為校本課程，在親師生的共同努力之下，跆拳道社團及直排輪社團榮獲國手選拔資格，將代表台灣站上國際舞台，其中跆拳道選手林昭吟將遠征約旦及烏茲別克，直排輪社團成員劉祐麟、劉又愷、施坤佑7月將到西班牙參加世界錦標賽。

林昭吟獲選2019世界少年代表隊及亞洲少年國家代表隊，將代表台灣在7月在約旦亞洲賽，12月在烏茲別克進行世界賽。頭家畢業校友劉祐麟、劉又愷、施坤佑入選2019世界盃曲棍球國手選拔，將於7月至西班牙巴塞隆納參加世界錦標賽與比利時、烏拉圭、奧地利、日本、紐西蘭、荷蘭、印度、美國、墨西哥、澳門、中國等國一較高下。

直排輪社團教練曹晉誠表示，訓練的過程辛苦且充滿考驗與挫折，看著選手完成了人生初步的夢想，當選2019年世界盃滑輪溜冰曲棍球國家代表隊選手，不僅為之高興，更為其驕傲！

曹晉誠也勉勵選手們「成就夢想是須要堅持而且辛苦的，在頭家國小直排輪曲棍球運動搖籃中，你們脫穎而出，但也請記得感謝，最支持你們的校長與主任老師們，請讓我們繼續為你們驕傲！」

跆拳道社團教練林宏吉指出，能夠代表台灣成為國手踏上國際舞台，需要經過無數次的關卡挑戰才能獲得最終代表權，過程的辛苦無法言語，選手能享受比賽與舞台更是難能可貴，希望能在國際舞台為國爭光！

獲選曲棍球國手出征的施坤佑說，很榮幸也很興奮能和世界強隊切磋球技，不論對手是誰，每場比賽他都會拿出全力應戰，爭取最高榮譽。林昭吟則說，她接觸跆拳道是在頭家國小的社團，一路跟著教練的指導，在各賽場比賽，踢出成績也踢出自信，能為國爭光更是夢想！

校長王玉龍指出，多元精緻的社團給予孩子多元的學習機會，更符合108課綱的適性揚才與終身學習精神，看到孩子們在學習的路上，不斷堅持與努力，一步一步的站上國際舞台，這就是教育真正的價值。

(中時 )