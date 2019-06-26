馬恰多(Manny Machado)在教士作客金鶯的比賽中，首度重回老東家主場，過去的景物依舊不過這次他卻是在客隊休息室，而馬恰多在本場比賽也以開轟向老球迷打招呼，達成金鶯主場個人百轟的紀錄，教士最終以8比3帶走勝利。

馬恰多在教士效力7個球季，短暫待過道奇後，以10年3億美元的天價合約加盟教士，而這次是馬恰多首次回到熟悉的金鶯主場，賽前他表示雖然他從不對比賽緊張，但這次情況太不相同了，感覺有些怪。

馬恰多首打席在全場球迷起立歡呼下緩緩走上場，在現場播報人員唱名打者是馬恰多時，球迷為他歡呼得更激動了，馬恰多向觀眾揮手示意後，深深吐一口氣才進行打擊。雖然首打席遭到三振，不過馬恰多立刻在下一次機會開轟。

馬恰多(右)開轟後和隊友慶祝。（美聯社）

3局上半，馬恰多第一顆球就出棒，是發打向中外野方向455英尺的超大號全壘打，同時也是在轉隊教士後擊出最遠的一轟，這是他在金鶯球場的第100號全壘打，也是在這別具意義的球場第3遠的全壘打。馬恰多本場比賽4支2，另有1次保送與1次三振，此役除了馬恰多外，小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、瑪格特(Manuel Margot)及F.米吉亞(Francisco Mejia)紛紛開轟，全隊4轟幫助教士以8比3帶走勝利。

「我想我必須有正確的心態，我現在在教士過得不錯，我只能向巴爾的摩道歉，我們接下來會想盡辦法贏得接下來的比賽。」馬恰多表示，「回憶是永遠的，我在這裡度過很美好的時光，建立很多很棒的關係，我在這獲得許多超越棒球的、永遠不會忘記的回憶。」

(中時電子報)