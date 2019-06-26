川金越南峰會破局後，外傳金正恩胞妹金與正（Kim Jong-un）地位受到影響，消失53天才又在大眾面前現身，不過南韓情報機構25日指出，其實金與正地位大幅提升，並且躋身領導階層之列，地位和北韓第二把手崔龍海、朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）中央委員會副委員長李洙墉相似。

South Korea's National Intelligence Service (NIS) has suggested that Kim Jong-un's influential sister Kim Yo-jong - pictured below at last week's "mass games" - appears to have been promoted to "leader level", although this is yet to be seen in North Korean media. pic.twitter.com/btfieWBMQ5 — Shreyas Reddy (@shreyas_k_reddy) 2019年6月25日

川金二會破局後，以往在各大外交場合替金正恩瞻前顧後的金與正突然消失近2個月，外傳她因為越南峰會失敗地位受到影響，加上上周大陸國家主席習近平赴平壤訪問時，接待人反而是金正恩舊愛、三池淵管弦樂團團長兼朝鮮勞動黨中央宣傳鼓動部副部長玄松月，更坐實了金與正地位遭取代的猜測。

不過據韓聯社報導，南韓國家情報院（National Intelligence Service）25日向南韓國會情報委員會彙報時，指出金與正官階其實大幅晉升至領導階層之列，尤其一張歡迎習近平來訪的座位圖透露了這個跡象。情報官指出，習近平20、21日訪朝期間，北韓舉辦宣傳表演活動大表歡迎，當時金與正就坐在先前負責對美談判工作的勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲（Kim Yong Chol）旁邊。

國家情報院引述國會議員李惠薰（Lee Hye-hoon）的說法指出：「她（金與正）看起來像被晉升至領導階層。」同時金與正的地位提升至和北韓實質上第2號人物崔龍海、勞動黨副委員長李洙墉同一位階，玄松月則接手金與正先前的工作，負責金正恩各種活動的安排。

不過據追蹤北韓動向的「北韓新聞」（NK News）網站引述專家李敏英（Minyoung Lee，音譯）分析，南韓國家情報院的說法仍不足以證實金與正升官，她舉20日習近平搭機抵達平壤時，金與正同其他北韓高官在機場列隊迎接，金與正那時所站位置僅高於北韓駐中國大使池在龍（Ji Jae Ryong），此外當天稍晚，金與正也未現身朝鮮勞動黨中央委員會政治局的團體合照，李敏英因此猜測金與正已非政治局一員，她說成為政治局委員是躋身北韓領導階層的象徵，很難想像一個失去委員身份的人同時還能被升官，認為南韓情報官員的說法仍有疑慮。

此外南韓國家情報院也臆測金正恩心腹金英哲被降職，儘管金英哲有出席接待習近平的歡迎儀式，不過後續兩國領導人會談時並未列席，顯示地位有所調整。

(中時電子報)