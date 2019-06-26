前鴻海董事長郭台銘砲轟蔡英文總統，一心想要消滅中華民國，蔡英文今天表示，情緒發言不是選民期待。並強調自己是中華民國第十四任總統。對高雄市長韓國瑜提到，根據憲法現在是一個中華民國和兩區，蔡英文則是酸韓「請他先確定中華民國台灣是主權獨立的國家」。

國民黨昨天舉行政見發表會，候選人不約而同提到國家定位的問題，並砲轟蔡政府的作法，郭台銘嗆蔡英文，「依中華民國憲法宣誓就職，但她心中沒有中華民國」、「民進黨一直以來存在的目的就是消滅國民黨，消滅中華民國。

蔡英文今天出席反毒有功人士頒獎典禮，會後受訪時表示，她是中華民國第十四任總統，正要爭取第十五任總統連任，她也是在現行憲法下進行施政。

她酸郭台銘，「倒是郭董事長近來的發言越來越情緒化」，她認為，國民黨初選的用意，應該是要說明為何自己是代表國民黨最好的人選？國民黨價值何在？如果只是基於對現在執政者片段式的了解，而沒有下工夫去了解，只是用一個空泛、情緒性的發言，「這不是我們選民期待的」。

媒體也詢問對於韓國瑜根據憲法規定，現在是一個中華民國和兩區，包含自由地區與大陸地區，台灣前途應該要由全體台灣人民來共同決定。蔡英文則未正面回應，只表示「我覺得不管他怎麼想，他要先確定，中華民國台灣是主權獨立國家，請他先確定這件事」。

(工商 )