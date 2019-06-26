男子簡家賢去年開車前往新北市三芝區馬偕護校旁，見一名馬偕護校女學生獨自行經該處，他持球棒強押她上車，逼問提款卡密碼想劫財，恐嚇「不說就殺死妳」，案經高院維持一審判決，將簡男依強盜罪判囚8年，仍可上訴。

馬偕護校18歲林姓女學生，去年9月在三芝區租屋處附近，遭男子簡嘉賢持球棒強押上車，載至山區毆打意圖劫財，最後載至基隆八堵國小後丟包。

警方調查，簡男14年前因強盜、竊盜案件遭逮，被警方圍捕時還持 刀將警員砍成重傷並試圖奪槍，最後判刑18年，去年才剛假釋出獄， 在石門區擔任臨時工，但因患有嚴重心臟疾病無法長時間工作，收入有限。

簡男當時有感手頭吃緊，在開車上班途中行經在三芝區馬偕護校附近發現落單的林姓女學生，臨時起意持球棒上前強押女學 生上車，載至山區毆打，逼問女學生提款卡密碼，導致女學生頭部、 背部與左腳多處挫傷。

過程中，簡男接獲女友電話告知已遭警方盯上，簡男心急下，當天下午2時許將女學生載到基隆八堵國小丟包，隨即開車逃回三重住處 ，歷經2小時驚魂的女學生則忍痛獨自搭車返回學校，在教官陪同下向淡水警方報案，警方立即尋將其逮捕移送法辦。

(中時 )