「韓黑」臉書發文。(圖/翻攝自臉書「支持韓國瑜 選2020年總統」)

「韓粉」臉書回應。(圖/翻攝自臉書「支持韓國瑜 選2020年總統」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，聲勢居高不下，昨日（25）第一場《國政願景發表會》，表現也獲各界掌聲。然而，卻有近5萬成員的挺韓臉書社團，連日來遭「韓黑」入侵，借「韓粉」之名加入後不斷發布黑韓與挑釁言論，讓社團內韓粉群情激憤。有社員質疑版主刻意縱容、社團轉向，揚言退團；眾多社內韓粉則呼籲，不要回應、直接檢舉，千萬別中計遭分化。

臉書社團「支持韓國瑜 選2020年總統」擁有近5萬名成員，從社名可見挺韓參選總統鮮明立場。近日，該社團卻不斷遭「韓黑」入侵，其以「韓粉」之名加入社團，卻在加入後張貼黑韓、謾罵、訕笑，甚至挑釁言論。

「韓黑」以反串之姿大舉入侵，讓社團韓粉不堪其擾，卻也讓不少韓粉憤怒質疑管理員蓄意縱容、社團轉向，揚言並集體退團；眾多社團韓粉則趕緊呼籲，遇這類文章不要回應、直接檢舉即可，分化就是他們的目的，千萬別中計。

社團內韓粉對此，紛紛表示：「韓家軍子弟唯一支持韓國瑜永不變心」、「請版主直接剔除」、「有人是一輩子的鲁蛇，永遠只會酸而不檢討自己為什麼没出息」、「一起檢舉他不是留言」、「大家一起檢舉他才有力量」、「勿遭分化」、「直接檢舉」、「不要回應」。

(中時電子報)