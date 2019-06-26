時代力量市議員黃捷繼續痛批潘恒旭撇清責任，呼籲韓國瑜出面說明。（市議員黃捷服務處提供）

民進黨市議員林智鴻26日上午由律師陪同，到高雄地檢署按鈴控告高市府觀光局長潘恒旭及上和海運董事長李文忠，24日出席「高雄旗津 - 溫州洞頭小三通直航典禮」的行為違反兩岸人民關係條例及刑法外患罪。此外，時代力量市議員黃捷也繼續痛批潘恒旭，撇清責任之餘，並沒有針對該事件解釋清楚，呼籲市府出面說明。

林智鴻強調，上和海運是一間被註銷航權、解散的公司，目前台灣「小三通」的航線只有金門至廈門、馬祖南竿至福州馬尾兩航線，並沒有該活動所稱、直航溫州的航線及船隻。林智鴻質疑，潘恒旭身為觀光局長，出席任何公開活動不可能有「私人行程」的說法。是否搭乘公務車前往，出席該活動是否為韓國瑜授權，都必須說清楚。

針對上述質疑，林智鴻的委任律師葉孝慈表示，刑法外患罪第113條規定「不得私與外國政府進行任何約定」，兩岸人民關係條例28、29條也明定「中華民國船舶需經許可、得航行至大陸地區；大陸船舶非經許可、不得進入台灣地區水域」，該小三通活動已經造成社會諸多疑慮，也有違法懲治走私條例、入出國及移民法的疑慮。今日依法告發，希望促請檢察官進一步釐清高市府的角色。

黃捷表示，潘恒旭出席該活動都沒有向交通部、陸委會、觀光局等相關單位報備，假如事實真如潘恒旭所說、純粹為其私人行程，潘恒旭也該提出假單證明。黃捷認為，身為市長的韓國瑜必須主動出面說明澄清此事原委，避免高雄再次陷入類似爭議及風險。

(中時 )