近日媒體頻繁地播報「私刑」影片，包括台灣少年權利與福利促進聯盟等公民團體發起連署聲明，此舉可能引起模仿效應，誤導社會大眾相信這樣的行為可以有效地解決問題，更可能對未成年閱聽者造成不良的身心影響。

公民團體認為，媒體大肆地報導這樣的行為，甚至有些報導竟將「私刑」與「正義」連結在一起，讓閱聽人誤認此種暴力行為是正義的、可能解決問題的，非但破壞社會的善良風氣，更未盡到媒體的社會責任。

公民團體指出，網紅等自媒體動輒開直播聚眾圍堵警局、滋事挑釁，公審嫌疑人，或散布相關影片，可能觸犯《社會秩序維護法》，除了有搧動觀眾情緒，行情緒動員，導致公共秩序受到干擾，更不當地侵害當事人隱私。

他們呼籲，請媒體、網路平台或個人不要將動用暴力、聚眾公審等相關影像鉅細靡遺地呈現出來，如此相當容易引起模仿效應；「私刑」就是暴力行為，「聚眾公審」亦是變相的霸凌；不僅可能違法，更無法直接幫助到受虐兒少，只是大眾情緒的宣洩而已，完全不值得讚頌或效法。請各媒體、網路平台或個人不要再將「私刑」、「公審行為」與「正義」相連結，若需報導，也應加註警語及相關刑責說明。

公民團體也指出，如果遇到兒虐事件，請各媒體、網路平台、自媒體或閱聽人節制散布相關影片，不要肉搜、轉載，避免搧動大眾情緒，促發私刑事件，破壞公共秩序；而是應運用正確管道，如：撥打113、1995盡速通報，或循正式管道報案，才可能提供受虐兒少實質的幫助。

(中時 )