翻攝自 爆廢公社公開版

昨天在台中市東區十甲東路上的某自助洗車，有一名機車騎士一手提著狗，另一手拿起高壓水槍就往狗身上噴幫牠洗澡。但水槍的水壓極大，狗狗痛到四肢僵直、不斷慘叫、悲鳴，連人在對面拍攝的原PO都聽得到狗狗的慘叫聲。網友看了影片都心痛到崩潰，「王X蛋，高壓水槍射到，是會破皮流血的」、「是想沖死牠嗎」、「他為什麼不噴他自己懶X看看」。

一位女網友將文章轉發到臉書「爆廢公社公開版」，表示這名機車騎士這樣虐狗時間長達十分鐘，「那個水柱沖人都會痛，更何況都毛小孩」，而且是洗車用的高壓水槍，也不是霧狀的。當時原PO正在上班，加上只有她一個女生，無力去阻止虐狗，只好錄影蒐證，「已通知1999動保處，他們表示處理案件（檢舉案）需要14個工作天，因此還未有下文」，同時原PO也替狗狗難過「毛小孩無法選擇跟的主人，但我們選擇養牠們就要負責甚至更疼愛牠們，跟到你這種主人真的替牠們悲哀。」

對此，網友們看完影片後，紛紛痛批，「真夠變態的」、「距離遠噴到就很痛了，還是近距離，這個主人怎麼不把自己也洗一洗」、「高壓水槍強度可以讓人皮受傷強到縫合手術清創，我想柴犬皮膚已經…不堪設想」、「真的誇張欸…可以救救那隻狗狗嗎…看了好心疼」。

(中時電子報)