國民黨昨晚在高雄舉辦總統初選首場「國政願景電視發表會」，高雄市長韓國瑜重申「若贏得選舉，絕不會離開高雄」，對此資深藝人劉家昌強調，2020大選已非韓市長個人成敗，是中華民國的存亡，也喊話「盼望你能把中華民國找回來」，否則支持者都會「死不瞑目」。

劉家昌臉書全文。(圖/劉家昌臉書)

劉家昌表示從臉書建議韓國瑜獨立參選後，認為蚊子的事一口氣消滅了九個民進黨高雄立委，他直言這樣情況韓不出來領導立委輔選，還有誰能對抗無惡不做的民進黨？針對韓國瑜坦承國民黨團結才能獲勝，劉家昌則認為那是宋楚瑜時代的狀況，更不諱言現今的國民黨對選舉是減分的，此外更痛批許多媒體為了收視率，不斷顛倒是非，甚至找來莘莘學子痛批韓國瑜，讓他大動肝火怒斥：「會有報應的」。

此外，劉家昌指出韓國瑜曾說為中華民國不惜粉身碎骨，因此呼籲他不能辜負人民的期望之餘，請即刻宣佈參選到底，姑且不論結果最後如何，至少都要努力過才能死而無憾。

(中時電子報)